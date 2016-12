Lamborghini Huracan, ecco la GT3

11:30 - Parte il prossimo fine settimana a Monza il campionato europeo Blancpain Endurance Series e Lamborghini parteciperà con la Huracan GT3, versione da corsa della sua fantastica hypercar stradale. Evolutissima con il suo telaio in alluminio e carbonio, la scocca in carbonio e la carrozzeria in materiali compositi, la Huracan GT3 è leggerissima (il peso è limitato a 1.230 chili) e il V10 sviluppa la potenza di 620 CV.

Un motore che ovviamente è lo stesso della produzione stradale, e che è stato perfezionato per raggiungere in pista prestazioni fuori dallʼordinario, con unʼaccelerazione da 0 a 100 km orari che richiede meno di 3 secondi! Lʼaerodinamica della Lamborghini Huracan GT3 conta anche sullʼalettone posteriore regolabile e i diffusori anteriori e posteriori, mentre il radiatore a elevata efficienza è stato collocato in posizione centrale. Dallara Engineering ha curato lʼaerodinamica e la carrozzeria in materiali compositi. La vettura gareggerà alle Blancpain Series con il Grasser Racing Team, i piloti sono gli italiani Babini e Bortolotti e il sudafricano Zaugg. Il clou del trofeo è nellʼultimo fine settimana di luglio la 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Per la Casa di SantʼAgata Bolognese il campionato endurance è anche occasione per celebrare il nuovo accordo di sponsorizzazione con Pertamina, la compagnia petrolifera statale indonesiana. Lamborghini Huracan GT3 è una supercar disponibile sul mercato, chi volesse acquistarla per godersela esclusivamente in pista dovrà sborsare 369.000 euro, Iva esclusa.