La prima volta Cabrio della Mercedes Classe C

La novità più importante è senza dubbio la Classe C Cabrio, perché è la prima volta che Mercedes realizza una carrozzeria decappottabile sulla Classe C. Ha un design mozzafiato, una carrozzeria lunga e slanciata come già la C Coupé e vi aggiunge la capote in tela di stampo classico. Ha dotazioni di pregio, come il frangivento automatico Aircap e il riscaldamento per la zona della nuca Airscarf, le opzionali sospensioni pneumatiche Airmatic, mentre di serie per tutte le versioni è il cambio automatico 9G-Tronic. La gamma motori è molto ampia e sfoggia al top le versioni AMG biturbo da 367 e 476 CV.