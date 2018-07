Jeep Wrangler, la Regina del fuoristrada

Se provate a chiedere agli appassionati di fuoristrada quale Jeep sia la più iconica, la più identificativa del brand, la più classica di tutte, la risposta sarà quasi certamente: Wrangler ! Lʼinossidabile 4x4 americano è in effetti il più somigliante alle Jeep storiche del Secondo Dopoguerra, e non ha mai smesso di attrarre i fan più sinceri di Jeep . Anche oggi, quando alle viste cʼè la nuova generazione di Wrangler .

La marcia in fuoristrada è da sempre, e lo è anche adesso, il grande motivo dʼorgoglio di Jeep Wrangler. Il potenziale cliente ha a disposizione due sistemi di trazione integrale attiva “on demand”: Command-Trac e Rock-Trac. Perché è vero che oggi vanno di moda i più facili sistemi 4x4 permanenti, dove lʼelettronica capisce da sola che tipo di trazione serve, ma andare sullo sterrato è un piacere di guida vero, che richiede esperienza e voglia di maturarla. Con Jeep lʼautomobilista può scegliere il tipo di trazione integrale, come può scegliere che tipo di marcia desidera: 2H a due ruote motrici; 4H a quattro ruote motrici Full-Time; 4H Part-Time in cui le quattro ruote motrici sʼinseriscono Part-Time; N che sta per Neutral e 4L con le quattro ruote motrici che si avvalgono di marce ridotte.