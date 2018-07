Jeep Renegade 2019, sotto il cofano le vere sorprese

Il restyling della best-seller Jeep (costruita in Italia, come noto) lascerebbe pensare a unʼoperazione di basso profilo, perché gli elementi di stile cambiano pochissimo: ci sono nuovi fari a LED e cerchi da 16 a 19 pollici. Ma il Suv dʼingresso della gamma Jeep ha avuto un tale successo che andava cambiato poco, così tutto si è concentrato sotto il cofano. La nuova motorizzazione T3 1.0 da 120 CV e cambio manuale lʼabbiamo provata su strade ordinarie e in autostrada, e ha dimostrato di essere brillante, vivace, con una risposta in accelerazione davvero sorprendente. Ha poi il GPF, lʼinnovativo filtro antiparticolato per motori a benzina (prima cʼera solo per i diesel), che consente a Renegade 2019 di andare oltre lo standard Euro 6 per gli aggiornamenti in vigore dal 2019. In più, è il motore che consuma di meno tra tutti quelli mai montati sul modello.