Imperdibili 100, Fiat e Lancia da pazzi!

Non sono le uniche novità del formidabile maggio Fiat, che costa allʼazienda un investimento di 100 milioni di euro. Parte infatti un nuovo piano finanziario con anticipo zero e prima rata a gennaio 2019, e infine per tutta la gamma Fiat e Lancia Ypsilon, le versioni a gpl costano come quelle a benzina. Per chi ha esigenza di cambiare auto in fretta, è sicuramente conveniente lʼofferta sulla nuova Fiat Punto a partire da 8.200 Euro, mentre lʼiconica Fiat 500 costa a partire da 9.900 euro. Due i “porte aperte” organizzati nelle concessionarie italiane per far scoprire lʼiniziativa: nei fine settimana dal 12-13 maggio e del 26-27 maggio. Testimonial della campagna: Fabio Rovazzi.