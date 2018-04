Il vegetale e la meccanica: Rovazzi e Panda City Cross

Un legame che si è rafforzato nei giorni scorsi in Piazza XXV Aprile, a Milano. Un evento e molto più, un selfie moltiplicato migliaia di volte e il giallo ad accecare la piazza. Insomma un “pandemonio” quello suscitato da Rovazzi per promuovere la nuova Fiat Panda City Cross , il crossover piccolo di casa Fiat. Per l’occasione, il “vegetale” Rovazzi si è moltiplicato: numerosi altri “Rovazzi” sono infatti scesi dalle Panda City Cross indossando una felpa gialla e una maschera con le sembianze del cantante, mentre il pubblico è stato coinvolto in balli e coreografie.

Giovane, vivace, frizzante, Panda City Cross mostra un carattere estroverso quanto quello di Rovazzi. È il modello che si pone allʼapice di una gamma ‒ Panda ‒ che dal 1980 a oggi ha conquistato più di 7,5 milioni di clienti. La versione City Cross si caratterizza per dettagli esclusivi, come le barre longitudinali al tetto e le maniglie delle portiere e le calotte dei retrovisori esterni di colore nero. Gli interni inediti si caratterizzano per una fascia plancia color grigio con inserti del quadro strumenti in nero opaco, e anche la selleria è caratterizzata dal tessuto nero/grigio con inserti laterali in eco-pelle nera. A listino Panda City Cross è disponibile nelle due motorizzazioni e trazione anteriore: 1.2 benzina da 69 CV e 1.3 turbodiesel MultiJet da 95 CV. Prezzi a partire da 11.950 euro.