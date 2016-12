Il fascino di Lancia Ypsilon Mya

Tendenze che si profilano, materiali nobili che si combinano, attenzione al dettaglio. In una parola: stile ! È così Lancia Ypsilon , da sempre, e ancor di più è questʼultima versione Mya che Lancia manda negli showroom italiani in questi giorni. Unʼauto declinata al femminile, perché il 70% di chi la sceglie è donna, e questo è un indubbio segnale di eleganza e raffinatezza.

Non è dunque un caso che la nuova Lancia Ypsilon Mya abbia avuto il suo battesimo di charme alla Design Week milanese. Lo stile è la sua cifra da 30 anni a questa parte, dalla prima Y10 a oggi, completando una collezione di 30 serie speciali. La nuova versione Mya sa reinterpretare in chiave moderna quel patrimonio di stile ed eleganza che Lancia rappresenta. Gli interni in Blu Denim Alcantara con un contrasto di grigio regalano un tocco di classe allʼabitacolo, ma la city car sa catturare gli sguardi già dal design degli esterni, con i cerchi in lega da 16 pollici neri lucidi con effetto diamantato, i vetri posteriori scuri e le due esclusive tinte di carrozzeria Grigio Ardesia pastello e Grigio Lunare tristrato.