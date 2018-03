12 marzo 2018 08:45 Hyundai tra elettrico, idrogeno e mezzi anfibi Kona Electric, nuovo Santa Fe, Nexo e Kite

Un costruttore che aspira a entrare nella top five dei gruppi automobilistici mondiali pensa in grande, e Hyundai lo fa. Al Salone di Ginevra porta tante proposte che lasciano prefigurare unʼidea di mobilità a 360 gradi. Cʼè il nuovo Suv di fascia alta Santa Fe e cʼè il piccolo Suv Kona, entrambi a trazione ibrida elettrica. Ma cʼè anche il Suv a idrogeno Nexo e un mezzo anfibio realizzato in collaborazione con lo IED di Torino.

Fresco di lancio sul mercato italiano, Kona appare adesso anche in versione 100% elettrica. Il costruttore coreano ha pensato a due versioni di Kona Electric, in base alle modalità di esercizio: cʼè una versione “short range” con batteria da 39,2 kWh e motore da 135 CV e una a lungo raggio con batteria da 64 kWh e 204 CV di potenza. Questʼultima assicura unʼautonomia di marcia fino a 480 km (lʼaltro circa 300), senza pregiudicare le prestazioni né l’abitabilità del B-Suv. Chi invece cerca di più, allora ha nel Nuovo Santa Fe, alla quarta generazione, un Suv tuttofare e altamente tecnologico, dotato di tutti i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense. Propulsori ibridi e ibridi plug-in faranno parte dellʼofferta di motorizzazioni.

Una cosa è bene ricordare, sia Kona Electric che Santa Fe ibridi sono modelli di serie che presto troveremo a listino. E a listino, laddove cʼè unʼinfrastruttura che lo consente (e in Italia no!), cʼè anche Nexo, il Future Utility Vehicle a idrogeno e celle combustibili. È il sistema fuel cell più avanzato al mondo e assicura un’autonomia di marcia di 800 km. Hyundai però sa volare anche più basso e a Ginevra espone le nuove edizioni limitate “Go!” dei modelli i10, i20, i30 e Tucson. Partner ufficiale della FIFA, queste versioni celebrano i prossimi Mondiali di calcio in Russia e sono caratterizzate dall’esclusiva colorazione Champion Blue.