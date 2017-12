4 dicembre 2017 08:20 Hyundai Kona, Suv di carattere e fantasia La prova della versione turbo 120 CV

Hyundai ha lanciato il nuovo Suv compatto di segmento B, si chiama Kona ed è disponibile a trazione anteriore o integrale e anche col cambio automatico a doppia frizione. Al momento in gamma ci sono due motori a benzina da 120 e 177 CV, entrambi turbo, ma nel 2018 arrivano anche due diesel e lʼelettrica con 500 chilometri di autonomia. Tgcom24 è andata a Firenze per una prima presa di contatto col nuovo Suv, che Hyundai stima di vendere in Italia in 15 mila unità.

Partiamo dal nome: Kona è un luogo nelle isole Hawaii, celebre perché vi si disputa il campionato mondiale dellʼIronman, la massacrante gara sportiva multi-discipline che si rivolge agli atleti superman. Lʼidea è chiara: il nome vuole rappresentare la forza e la solidità di un veicolo, sì piccolo e compatto, lungo soltanto 4,16 metri, ma in grado di arrivare ovunque. Lʼesempio è dato dal fatto che su versioni come la 177 CV turbo benzina cʼè soltanto la trazione 4x4, cosa tuttʼaltro che scontata nel segmento dei B-Suv. Hyundai Kona invece vuole offrire risposte ad ogni esigenza.

La piattaforma di Kona è totalmente nuova e si basa su un telaio a 4 ruote indipendenti, con Multilink posteriore. Ideale per ospitare la trazione integrale e le motorizzazioni elettriche. La nostra prova tra le colline intorno a Firenze lʼabbiamo fatta sulla versione 3 cilindri turbo 1.0 da 120 CV a trazione anteriore, in allestimento Style, il top dei 4 livelli a listino. Il Suv è assemblato bene, la compattezza e la robustezza degli acciai lo rendono ben insonorizzato e silenzioso in marcia. Se però si sale di giri il 3 cilindri produce il suo classico timbro roco, spinge che è una meraviglia ma si fa sentire. In città fa il suo lavoro egregiamente, i consumi calcolati ad occhio viaggiano sui 15 km al litro, e non è niente male in un ambito urbano, e fuori città si fa ancora meglio. Sterzo e assetto sono quelli di unʼauto comoda, in marcia è agile e confortevole anche su sterrati moderati.

Esteticamente è ben riuscito e colorato. Il Centro Design californiano di Hyundai lʼha immaginato coi passaruota bordati, il tetto a contrasto con la carrozzeria, i cerchi fino a 18 pollici e i gruppi ottici su due file. Tante le personalizzazioni, anche per gli interni. A richiesta si può avere lʼhead-up display, con schermi da 7 o 8 pollici, e lʼelettronica di bordo è completa. Lʼinfotainment conta sulla compatibilità per Apple e Android, cʼè la base di ricarica wireless per i cellulari e i patiti del “Sound” hanno a disposizione un superbo impianto dellʼamericana Krell a 8 canali, con subwoofer ed amplificatore da 360 W. Un poʼ esigua lʼabitabilità dei sedili posteriori: in due ci si sta bene, ma in tre soltanto se viaggiano i bambini.