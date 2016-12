3 novembre 2016 10:00 Hyundai i10, la city car di Serie A Restyling riuscito e contenuti hi-tech al top di categoria

È uno dei modelli di segmento A più venduti dʼEuropa: quasi 700 mila unità dal lancio, 220 mila lʼattuale generazione in soli 3 anni, di cui 35 mila in Italia. È Hyundai i10, la city car che il gruppo coreano ha sviluppato e produce in Europa, di cui è ormai pronta la versione 2017. Stile e contenuti nuovi, ma la funzionalità di sempre: 5 porte e 5 posti, con un bagagliaio da oltre 250 litri che è da primato per la categoria.

Svelata al recente Mondial Auto di Parigi, la Hyundai i10 2017 si fa notare per lʼinedita calandra anteriore, destinata a diventare il punto di riferimento dei futuri modelli Hyundai. La parte anteriore è di quelle importanti, include le luci diurne a LED posizionate alle estremità della griglia e insieme ai fendinebbia rotondi. Restyling intenso anche per la zona posteriore, dove sono di serie i retronebbia, e per le modanature laterali, che svelano nuovi cerchi da 14 pollici e paraurti tutti nuovi. Non cambia la gamma motori, con i due benzina di cilindrata 1.0 e 1.2 e potenze di 66 e 87 CV, il primo dei quali adatto anche ai neopatentati. Con loro anche la versione bifuel benzina/gpl con impianto per il gas montato direttamente in fabbrica.