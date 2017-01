Hyundai estende il progetto Ioniq

La nuova Ioniq Electric si distingue esteticamente dalla Ioniq ibrida per un diverso disegno del frontale. Un rivestimento aerodinamico sostituisce infatti la tradizionale griglia cromata e le finiture sono color rame. Il plus è poi nella modalità di marcia al 100% elettrica, che significa silenziosità assoluta, emissioni zero e autonomia di marcia niente male: 280 km! Merito di una batteria con polimeri agli ioni di litio da 28 kWh, che carica direttamente il propulsore elettrico da 120 CV e lo fa in tempi contenuti. Lʼ80% della ricarica completa (serve però un caricatore rapido da 100 kW) avviene in 24 minuti! Buonissima la coppia massima di 295 Nm, erogata praticamente fin dallʼaccensione del motore, e una velocità massima di 165 km/h che è al vertice della categoria.