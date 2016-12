Hypercar, ecco Mazzanti Evantra 771

Girando per il Motor Show di Bologna e gettando lo sguardo di qua e di là, si scoprono meraviglie che lasciano a bocca aperta. Molte, moltissime prettamente italiane, come la Mazzanti Evantra 771 , una supercar che calca le orme fascinose della “Evantra Millecavalli”.

Si scopre così nel capoluogo felsineo che la passione italica per i motori non è relegata soltanto allʼEmilia “Terra di Motori”, ma anche alla vicina Toscana dove ha il suo atelier Luca Mazzanti (a Pontedera, lui pistoiese). La 771 è un allestimento particolare del progetto Evantra, sempre lavorata artigianalmente ma che dispone ora di un motore V8 aspirato 7.000 cc da 771 CV. La carrozzeria continua a esprimere tratti muscolosi, ma lʼaerodinamica è stata migliorata, sia nella zona frontale dovʼè uno splitter di nuova concezione, che sul tetto dove cʼè una rinnovata presa d’aria e sulla coda dove spicca l’alettone posteriore di nuovo disegno. Gli interni di Evantra 2017 sʼispirano molto alla Millecavalli, ma permettono al cliente possibilità di personalizzazione estreme, ed è quasi un obbligo per unʼazienda che della fattura a mano fa la sua mission. Il nuovo allestimento Evantra 771 sarà disponibile dal 2017.