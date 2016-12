Mazzanti Evantra, la supercar unica

08:00 - Si chiama Mazzanti Evantra ed è uno dei motivi d’orgoglio del “made in Italy” automobilistico. Una supercar sì, ma con una personalità tutta sua, non confondibile con nessun’altra delle blasonate emiliane. Mazzanti Automobile produce a Pontedera supercar sartoriali, praticamente ogni modello è confezionato su misura del cliente. La Evantra, nome che sa di “immortalità” secondo la tradizione etrusca, sarà prodotta in soli 5 esemplari l’anno.

L’identità stilistica di Mazzanti Evantra è chiaramente “italiana”. La sua linea armonica esprime l’equilibrio perfetto tra classico e moderno. Taglio classico hanno le forme sinuose, le superfici morbide, le forme dei parafanghi, ma al tempo stesso l’auto incontra le tendenze contemporanee, come i fari con luci a LED e le eleganti prese e uscite d’aria dalla carrozzeria biposto. Per gli interni ci si è rivolti a FB1913, azienda leader nel settore moda/lusso, che assicura ogni personalizzazione possibile grazie a un infinita scelta di materiali speciali, incluso pelli esotiche e fibre preziose. Ma la customizzazione inizia fin dalla carrozzeria, che viene realizzata in due modi differenti: in fibra di carbonio o tutta in alluminio battuto a mano.

Il motore della Mazzanti Evantra è un possente V8 aspirato di 7.0 litri di cilindrata, che sviluppa 701 CV di potenza a 6.600 giri al minuto e una coppia massima di 848 Nm a 4.500 giri. Leggera com’è, la coupé supera i 350 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 in appena 3,2 secondi. Il cambio è sequenziale a 6 rapporti, che meglio supporta le elevate performance della vettura, come del resto fanno gli pneumatici Continental da 20 pollici (con cerchi specifici OZ) e i freni Brembo con dischi da 380 mm di diametro davanti e 360 mm dietro. Opzionali i freni in carboceramica. Quanto ai prezzi, solo rumors al momento e d’altronde il prezzo conta poco per un’auto che può essere confezionata a piacimento, ma insomma almeno 650 mila euro occorrerà sborsarli.