Honda rinnova la Jazz e guarda al futuro

Un restyling importante per la Jazz , il nuovo motore a gasolio per la Civic ma soprattutto tante nuove innovazioni tecnologiche. Honda sbarca a Salone di Francoforte con un inedito veicolo elettrico, Concept Urban EV , che anticipa il prossimo modello di serie a batteria elettrica del costruttore nipponico. Una compatta di segmento B che in Europa arriverà nel 2019.

Tante le tecnologie del prototipo. Il sistema Honda Automated Network Assistant funge da concierge personale e coglie le emozioni del guidatore per applicarle, seguendo le esperienze di guida accumulate in passato. La visione elettrica di Honda si rafforza poi col nuovo Power Manager, un sistema di rete che gestisce il trasferimento di energia tra la rete elettrica, le abitazioni e i veicoli elettrici, così da sfruttare lʼelettricità in modo più efficiente. Nel frattempo, Honda presenta a Francoforte la rinnovata Jazz con il nuovo motore a benzina i­VTEC da 130 CV e cilindrata 1.5, cui è abbinato il cambio CVT a variazione continua. Una motorizzazione disponibile per il nuovo allestimento Dynamic.