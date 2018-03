Honda CR-V, a Ginevra con tante frecce nellʼarco

Tante novità allo stand Honda a Ginevra , ma una che spicca su tutte: la nuova generazione del Suv CR-V . Che per la prima volta sarà distribuito in Europa anche in versione ibrida elettrica. E poi una speciale versione Jazz X-Road e tre concept di veicoli elettrici.

Look a parte, debutta con CR-V la tecnologia ibrida di Honda. Il sistema si avvale di un motore 2.0 benzina i-VTEC a ciclo Atkinson e di due motori elettrici , che offrono massima efficienza e guidabilità. Più convenzionale è invece il motore 1.5 turbo benzina , abbinabile sia al cambio a 6 marce manuale che automatico CVT. Sarà questa motorizzazione ad arrivare per prima, il prossimo autunno, mentre la versione ibrida sarà a listino nel 2019. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili sia a trazione anteriore che integrale.

A Ginevra Honda espone anche un trio di Concept elettrici: Urban EV, NeuV e Concept Sports EV. Infine debutta la Jazz X-Road, versione caratterizzata nel look del piccolo MPV appena immesso sul mercato italiano, per via delle marcate sagomature nere attorno ai passaruota e alle minigonne laterali, per le protezioni anteriori e posteriori effetto argentato e i cerchi in lega da 16 pollici. La potenza è erogata dal motore 1.3 da 103 CV abbinato a un cambio manuale o automatico CVT.