6 febbraio 2018 09:40 Honda Jazz, sedili magici e freni intelligenti Un successo da 7 milioni di pezzi nel mondo

Restyling in arrivo per Honda Jazz, il piccolo monovolume compatto che, dal 2001 a oggi, è stato venduto in oltre 7 milioni di unità nel mondo. Anche in Italia lʼoriginale MPV Honda ha avuto la sua fetta di successo, anche per le tecnologie superiori alla media di segmento B, e questo nuovo modello 2018 non fa eccezione.

Lo dimostra lʼeccezionale efficienza del sistema di frenata “Agile Handling Assist”, che insieme al controllo di stabilità VSA migliora la stabilità della vettura, in particolare in curva e in risposta a rapidi input di sterzata, perché applica una leggera forza frenante alle ruote interne laddove il volante sia ruotato. Per emergere nel competitivo segmento B, Honda Jazz ha da sempre cavalcato lʼonda dei contenuti di qualità, e nel Modello 2018 troviamo di serie i sistemi di riconoscimento dei segnali stradali e il limitatore intelligente di velocità. Dal punto di vista estetico, invece, la linea classica dellʼultima generazione non cambia, ma assume una caratterizzazione più sportiva nellʼinedito allestimento Dynamic.

Pratica e versatile, la Jazz è sicuramente lʼauto più spaziosa nella fascia di vetture lunghe 4 metri. Merito anche di soluzioni intelligenti come il serbatoio montato in posizione centrale, ma il top è il sistema dei cosiddetti “Sedili Magici”, che permettono unʼinfinita varietà di configurazioni dellʼabitacolo. Il bagagliaio da 354 litri è da record per il segmento e si arriva a ben 900 litri se si abbatte la seconda fila di sedili. E poi debutta ora un nuovo display touchscreen da 7 pollici con sistema dʼInfotainment Honda Connect. Due i motori, entrambi a benzina: il noto 1.3 da 102 CV e il nuovo 1.5 da 130 CV, allʼesordio in Europa. I prezzi di Honda Jazz 2018 partono da 15.250 euro.