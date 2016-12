Gli 80 anni della Fiat Topolino

Auguri Topolino! No, non è il celebre Mickey Mouse disneyano cui facciamo gli auguri, e che nellʼItalia degli anni 30 dove tutto doveva essere tradotto in lingua italiana diventò proprio Topolino. È lʼauto, la prima auto di massa degli italiani , che esordì nel 1936. La inventò Fiat e nacque dalla matita di Dante Giacosa .

La Topolino restò in produzione per circa 20 anni, fino al 1955, quando la ricostruzione aveva ormai lasciato posto al boom economico. Per ricordare la vettura, domani e fino a domenica 19 giugno 200 Topolino sfileranno per Torino partendo dal Lingotto, dalla celebre rampa ellittica che porta alla pista di collaudo posta sul tetto dellʼedificio. Fu proprio il Lingotto ‒ impianto nato nel 1923 ‒ ad accogliere la produzione della Topolino e le manifestazioni per lʼ80° compleanno dellʼauto si devono anche al comitato “Ling80”. Nei 4 giorni dellʼevento il corteo di 200 Topolino toccherà la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello di Racconigi, Moncalieri e luoghi simbolo di Torino come il Mirafiori Motor Village e il Museo dellʼAutomobile. Qui giovedì 16 giugno, alle ore 18.30, lʼHead of Heritage FCA Italy Roberto Giolito parlerà del patrimonio delle auto storiche nellʼincontro “Back to the Future”.