Ford Edge, il grande Suv si rifà il look

Il know-how Ford in fatto di Suv e fuoristrada non teme certo la concorrenza. Negli Usa sono Ford i cosiddetti “light truck” più venduti sul mercato (vedi la gamma F-150), ma lì vanno forte anche i pick-up. Se però guardiamo ai Suv, più amati in Europa, ecco che allora Edge sa dire la sua e in circa 3 anni si è rivelato uno degli assi del costruttore di Dearborn. Rispetto a Kuga, si posiziona infatti a un livello premium.