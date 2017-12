Fiat 500 Mirror, ora anche per 500X e 500L

Il nuovo anno di Fiat inizia allo… specchio. Perché dopo il successo della serie speciale 500 Mirror , arrivano altre due versioni con lo stesso nome per i modelli 500X e 500L . In comune, oltre a un colore Blu di carrozzeria che sa di tecnologico, cʼè il sistema d’infotainment Uconnect 7 pollici HD Live che integra gli smartphone Apple ed è compatibile con quelli Android.

Le tre serie speciali 500 Mirror, 500X Mirror e 500L Mirror battezzeranno il 2018 di Fiat, che per loro ha organizzato il porte aperte in concessionaria nel weekend del 13 e 14 gennaio . Di serie i tre modelli hanno il sistema Uconnect di ultima generazione con schermo touch screen ad alta risoluzione, con l’interfaccia Bluetooth, lo streaming audio, il lettore di sms e il riconoscimento vocale, le porte Aux e USB, i comandi al volante. A richiesta, sui modelli 500X e 500L, è possibile aggiungere la telecamera di parcheggio posteriore e il nuovo navigatore integrato TomTom 3D. Infine debutta il set di servizi telematici Mopar Connect , che comprende il soccorso automatico in caso dʼincidente e l’apertura/chiusura porte in remoto da smartphone.

La nuova Fiat 500X Mirror si caratterizza per i dettagli cromo-satinati, il badge “Mirror” sul montante, le barre sul tetto, i cerchi in lega da 17 pollici e i proiettori anteriori Bi-Xenon. Nellʼabitacolo l’esclusiva fascia plancia in tinta Blu Jeans opaco rispecchia il colore di carrozzeria, mentre i sedili presentano un rivestimento specifico con cuciture blu. Tono leggermente diverso ‒ Blu Venezia ‒ per la 500L Mirror, che però svela un tetto a contrasto Grigio Maestro e gli stessi dettagli della 500X Mirror. Già a listino dallo scorso aprile, la 500 Mirror è declinata sia in carrozzeria berlina che cabrio ed è proposta in tutti i colori della gamma 500 più il nuovo Azzurro Italia.