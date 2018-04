17 aprile 2018 07:45 Ferrari 488 Pista, il Cavallino corre sempre! È lʼultima supercar di Maranello con motore V8

Il GP della Cina non è andato benissimo, ma il Cavallino non può imputarsi nulla. E anzi viaggia sempre a testa alta, impettito e rampante come sempre, e lo dimostra la nuova supercar Ferrari 488 Pista. Qualche settimana fa a Fiorano ha avuto anche un test driver dʼeccezione: Valentino Rossi, che si era concesso un momento di divertimento prima della bagarre con Marquez in MotoGP.

Ma andiamola a scoprire la nuova, bellissima sportiva uscita dalle segrete stanze di Maranello. La 488 Pista è più leggera di 90 kg rispetto alla Ferrari 488, di cui è lʼerede, e quindi già per questo più performante. Ma la vettura si fa forte anche di 50 cavalli di potenza in più espressi dal motore V8 turbo di 3,9 litri, che porta il livello complessivo a ben 720 CV, per un imbattibile rapporto di 185 CV per litro di cilindrata. Ne conseguono prestazioni da brivido: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi, e da 0 a 200 in soli 7,6 secondi, per una velocità di punta di 340 orari. Per compensare questi livelli prestazionali, gli ingegneri Ferrari hanno tarato ad hoc il Side Slip Control 6.0, che gestisce i sistemi di controllo elettronici.

L’aerodinamica è lʼaltro motivo dʼorgoglio della Ferrari 488 Pista. Tutto nasce (e non potrebbe essere diversamente) dallʼesperienza in Formula 1 e dai contenuti tecnici che servono poi per la produzione industriale. Su tutti spicca il sistema S-Duct frontale, un canale aerodinamico che permette ai diffusori anteriori di creare forti aspirazioni e aumentare il carico verticale. Lo spoiler è più alto ed esteso e il risultato è un aumento del 20% di carico rispetto alla 488 GTB. Nuovi anche gli pneumatici, sviluppati appositamente da Michelin per la Ferrari 488 Pista. Prezzi ancora top secret, serva però sapere che la 488 parte da 210 mila euro.