8 marzo 2018 08:25 Fascino e sportività per le Spider Fiat a Ginevra 124 Spider S-Design e Abarth 124 GT

Un segno dellʼeleganza italiana. Si manifesta così la presenza Fiat allʼ88° Salone di Ginevra, dove le più belle del parterre sono la 124 Spider S-Design e la variante estrema Abarth 124 GT. Due stelle che brillano in una gamma piuttosto ordinaria, mass-market, centrata sulle nuove gamme S-Design e Mirror.

Basata sullʼallestimento Lusso, la nuova Fiat 124 Spider S-Design esprime tutto lo stile della decappottabile italiana, arricchita da contenuti importanti come gli accessori Mopar: roll-bar, montante anteriore e calotte dei retrovisori esterni nella colorazione brunita. Esclusivi di questa versione sono poi i cerchi in lega leggera da 17 pollici, mentre nella dotazione di serie sono inclusi il climatizzatore automatico, la radio-MP3 con porta USB, i sedili e il volante in pelle, il Cruise Control. Il motore è il 4 cilindri turbo benzina 1.4 MultiAir, che eroga 140 CV di potenza e 240 Nm di coppia, ed è disponibile con cambio manuale a 6 marce oppure il cambio automatico. Di rilievo le prestazioni: 215 km/h di velocità massima e 7,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km orari.

Sportiva, emozionante, agilissima si rivela poi la variante Abarth 124 GT, la nuova serie speciale basata sempre sulla 124 Spider ma sviluppata dalla Squadra Corse Abarth. Il MultiAir 1.4 è stato potenziato in questo caso fino ai 170 CV (vale a dire 124 CV per litro di cilindrata) e la coppia sale a 250 Nm, per prestazioni ancora più dinamiche: velocità massima di 232 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 6,8 secondi. È disponibile con cambio manuale a 6 marce oppure con lʼautomatico Sequenziale Sportivo Esseesse. A richiesta sono disponibili in fibra di carbonio lo spoiler posteriore, le calotte dei retrovisori e lʼhard top. Questʼultimo pesa 16 chili e può essere smontato in pochi minuti, ma quandʼè montato garantisce un ottimo isolamento termico e acustico.