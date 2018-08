Lʼauto più bella del Concorso dʼEleganza 2018 di Pebble Beach, il grande contest delle auto dʼepoca che si svolge ogni anno in agosto in California, è unʼAlfa Romeo. E precisamente una 8C 2900B Touring Berlinetta del 1937 di colore blu scuro. Va a lei il titolo di “Best of Show”, sbaragliando una concorrenza di 209 modelli storici di rara bellezza.