15 febbraio 2016 Dal cilindro Mercedes AMG la C 63 Coupé Due versioni da 476 e 510 CV!

Sportività che supera i luoghi comuni. Come quello che vuole la Classe C Coupé come "piccola” coupé Mercedes, definizione che non spiega nulla quando poi, tra le mani, ci si presenta la C 63 AMG! Due versioni, per la precisione: C 63 AMG e C 63 S AMG, con rispettivamente 476 e 510 CV. E allora la vocazione sportiva estrema della nuova "piccola" coupé dʼingresso Mercedes è chiarissima.

Frutto di un progetto tutto nuovo, la nuova Mercedes Classe C Coupé sfoggia un Cx aerodinamico di 0,26, da record e non solo per la categoria. La vettura si distingue nettamente ‒ per stile e contenuti ‒ dalla Classe C berlina e vi aggiunge lʼesuberanza AMG, coi suoi motori V8 biturbo 4.0, gli stessi dei modelli berlina e station wagon. Formidabile la coppia: 650 e 700 Nm, per performance straripanti: lʼaccelerazione da a 0 a 100 orari è bruciante, servono 4 secondi alla prima e 3,9 secondi alla variante S. La velocità massima è limitata elettronicamente a 290 km/h, giusto per chi va a guidarsela in pista. Il cambio sportivo è il 7 marce AMG Speedshift MCT con cambiate rapidissime, e lʼassetto sportivo Ride Control AMG include ammortizzatori elettronici e il bloccaggio elettronico del differenziale sull'asse posteriore.