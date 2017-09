22 settembre 2017 09:00 Dacia rinnova Duster e lancia Dokker Pick-Up Per il Suv restyling dopo 7 anni di successi

Se il gruppo Renault può oggi vantarsi di essere uno dei primi al mondo, una piccola fetta di ringraziamenti li deve anche a Dacia. In una galassia globale che va da Nissan a Mitsubishi, passando per aziende russe e coreane, il conglomerato Renault ha in Dacia un brand che non smette di crescere e di conquistare quote mercato. Un merito che va ascritto quasi per intero a Duster.

È infatti il Suv a trainare lʼespansione di Dacia, con un milione di unità vendute in 7 anni e tra i best-seller categoria anche in Italia. Oggi per Duster è il momento del restyling e al Salone di Francoforte vediamo il nuovo modello, rinnovato allʼesterno e allʼinterno, con tante versioni e anche la trazione integrale. Il look è stato reso più moderno e appare ora più robusto, mentre allʼinterno ci sono nuovi contenuti di stile, i sedili sono più comodi e la strumentazione più user friendly, grazie al cruscotto totalmente ridisegnato che accoglie il nuovo MediaNav multimediale. I 28,6 litri di spazio in più tra i vari vani portaoggetti interni sono un deciso upgrade di qualità.