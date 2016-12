Da Fiat e Lancia le super offerte di Natale

Tra Natale, Santa Lucia e Befana, le festività invernali sono un fiorire di regali. Le occasioni sembrano non manchino mai e il recente boom, anche in Italia, del Black Friday americano post-Ringraziamento lo dimostra. Cogliendo al balzo le imminenti feste natalizie, Fiat e Lancia annunciano una promozione che è davvero un regalo .

Si chiama “ Sconto Minimo Garantito ” e dà diritto a 2.500 euro di sconto di listino a tutti i clienti che volessero acquistare una Fiat Panda, o la multispazio Fiat Qubo o la Lancia Ypsilon , arricchita delle nuove versioni. La promozione è aperta a tutti, quindi anche a chi vuole acquistare unʼauto nuova e non ha veicoli da rottamare o permutare. Lʼofferta coinvolge anche la gamma a metano , e qui lo “Sconto Minimo Garantito” è ancora maggiore! Sulla Panda Easy 80 CV a metano lo sconto è di 3.750 euro, su Qubo Easy 70 CV di 4.350 euro, su Fiat Punto Street 5 porte a metano addirittura di 5.200 euro e di 3.900 euro per la Lancia Ypsilon a metano.

Oltre allo sconto, per tutte le vetture indicate cʼè la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero fino a 5 anni, con anticipo zero e nessun limite di importo massimo finanziabile. La nuova offerta, che si deve anche al contributo delle concessionarie Fiat e Lancia, è valida fino al 31 dicembre 2016 sulle vetture in pronta consegna da immatricolare entro la fine dellʼanno.