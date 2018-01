Citroen C3 Elle, la francesina chic

Il lato femminile della nuova Citroen C3 trova nuova verve nella serie speciale Elle , nata in collaborazione con la celebre rivista francese, Elle appunto. Un modello trendy e “stiloso”, perfetto per lʼambientazione metropolitana, che parte dallʼallestimento Shine e vi aggiunge poi un equipaggiamento completo. A febbraio partiranno gli ordini in Italia.

Il look distingue già visibilmente la Citroen C3 Elle, per quellʼelegante carrozzeria bicolore che abbina la tinta Polar White all’esclusivo tetto Soft Sand. Tocchi di colore “Cherry Pink”, uno sticker specifico per il tetto e i badge con il logo elle definiscono poi la personalità della compatta 5 porte francese, una delle leader del segmento B in Europa, già venduta in 230 mila unità in circa un anno. Di serie sono i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, mentre un optional di pregio è rappresentato dai cerchi in lega da 17 pollici Cross Diamantati.