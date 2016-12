4 aprile 2016 Cars and Coffee, si parte da Brescia Domenica 10 aprile vanno in scena le più belle auto

Appuntamento a Brescia domenica prossima, 10 aprile, per lʼedizione 2016 di Cars and Coffee. Molto più di unʼesposizione di magnifiche supercar e auto dʼepoca, lʼevento (che si deve a unʼintuizione americana del 2006) si svolge in Italia dal 2012 e prevede un tour attraverso la penisola per fare vedere le auto più belle del mondo. Un vero museo storico itinerante, per il quale Brescia è soltanto la prima tappa.

Ideato da Francesco Canta e Gabriele Morosini, con la preziosa collaborazione dei collezionisti, Cars and Coffee ha avuto nel 2015 un successo impressionante nei tre appuntamenti organizzati a Brescia, Caserta e Torino. A Brescia ci saranno circa 200 auto, succoso antipasto di quella che sarà a maggio la Mille Miglia. I proprietari delle auto prenderanno il loro caffè, oggi sostituito da un più consono pranzo, e partiranno poi alla volta del Parco Giardino Sigurtà, sul fiume Mincio, per la grande esposizione al pubblico. In scena vetture uniche al mondo: dalle Pagani Zonda e Huayra alla Bugatti EB110GT, passando per le varie Ferrari F40, F50, Enzo e LaFerrari. Ma non mancano più “ordinarie” Porsche Carrera GT, e storiche celeberrime come la Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing”, l’Alpine A110, lʼAlfa Romeo 4C Club Italia e la leggendaria Lamborghini Miura.