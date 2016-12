Canada, il record della FCA by Marchionne

Canada, Marchionne profeta in patria. Merito di FCA ‒ Fiat Chrysler Automobile ‒ che ha chiuso il 2015 come primo gruppo automobilistico del Paese per vendite. Nei 90 anni di storia della Chrysler (che vuol dire anche Jeep, Dodge e altri marchi) non era mai successo! Con 293 mila veicoli venduti il gruppo FCA ha superato di 15 mila unità Ford e di 30 mila General Motors.

Per il manager italo-canadese un successo quasi inaspettato nel "suo" Canada, dove Chrysler vanta due stabilimenti produttivi ‒ Windsor e Brampton ‒ e un Centro Ricerche, oltre a vari altri siti logistici. E non più tardi di un anno e mezzo fa Sergio Marchionne puntò i piedi contro il governo di Ottawa per ottenere facilitazioni in Canada. Gran parte del merito per il primato FCA va a Jeep, brand in costante ascesa da quattro anni a questa parte, che ha chiuso il 2015 con 1.237.583 vetture vendute a livello globale, il 22% rispetto al 2014, anno a sua volta record. Il Nord America conta per buoni due terzi delle vendite Jeep, che però è in forte spolvero anche in Italia, soprattutto per il 4x4 Renegade prodotto a Melfi. Nel nostro Paese Jeep è passata dalle 11 mila unità vendute nel 2014 a quasi 30 mila nel 2015, il 164% in più!