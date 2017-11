BMW Nuove Serie 2 Coupé e Cabrio

BMW ha lanciato in questi giorni la nuova generazione della Serie 2 Coupé e Serie 2 Cabrio . Nella gamma di vetture sportive e scoperte della Casa di Monaco di Baviera, sono i due modelli entry level, ma per stile e sportività si pongono al vertice del segmento premium compatte. E a conferma di ciò il fatto che i due modelli vantano la trazione posteriore o integrale , a qualificarne lʼaspetto dinamico.

Il design del frontale cambia sostanzialmente. Ci sono prese d’aria allargate e il doppio rene della griglia è più possente, a sottolineare l’immagine sportiva delle nuove Serie 2 Coupé e Cabrio. La fisionomia dei due modelli è più marcata, si snoda per oltre 4,43 metri di lunghezza ed esprime quindi unʼimmagine molto slanciata. Gli ingegneri BMW non hanno però voluto rinunciare a un bel baule da 390 litri, donando quindi anche funzionalità ai loro modello. Debuttano infine 4 nuovi tipi di cerchi da 17 e 18 pollici e tre inediti colori di carrozzeria: Blu, Azzurro e Arancio. Un cenno va alla capote in tela della Cabrio, ad azionamento elettrico e che può essere aperta anche in marcia fino ai 50 km/h di velocità.