12 dicembre 2015 Audi RS7 Piloted Driving, che sicurezza! Cambia il modo di servirci dellʼauto

Vabbene, lʼauto a guida automatizzata è il futuro della mobilità, però è un poʼ frustrante vedere che le macchine, ahinoi… sono più brave degli umani a evitare gli incidenti. Come se a causare disastri fossimo solo noi dotati di braccia e gambe, occhi e teste, e non anche strade malfatte, buche, ostacoli che non dovrebbero esserci, il destino cinico. Ma il dado della guida automatizzata è tratto e tra pochi anni il nostro modo di servirci dellʼautomobile cambierà. Lo dimostra in queste immagini la Audi RS7 Piloted Driving.

Unʼauto che frena, sterza, accelera, rispetta i segnali e non prende multe. Tutto da sola, senza che al volante ci sia un pilota. Però un nome umano, almeno quello, a unʼauto così possiamo darlo, ed ecco allora che Audi battezza Robby la versione Piloted Driving di RS 7 in prova sul circuito Parcmotor Racetrack di Barcellona. La sportiva tedesca ha percorso il giro ‒ 4,2 km ‒ in due minuti e sette secondi, in totale autonomia e con la massima precisione. La frontiera dellʼauto a guida autonoma si sposta ancora più in là, dopo che un anno fa unʼaltra versione della RS 7 era stato testata a Hockenheim, dove raggiunse i 240 km /h di velocità. Il motore è dʼaltronde di assoluta eccellenza sportiva: 8 cilindri biturbo benzina di 4 litri e 560 CV.