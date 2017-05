Audi RS 5 Coupé, sportività ed eleganza

Alleggerita di 60 chili rispetto al vecchio modello , la nuova RS 5 Coupé monta un nuovo motore ad altissima efficienza. Si tratta del 6 cilindri di appena 2.900 cc con doppio turbocompressore TFSI a iniezione diretta di benzina, capace di sviluppare 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima , così da accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi netti! Si tratta della bellezza di 170 Nm in più rispetto alla generazione precedente, e ciò nonostante i consumi e le emissioni si riducono mediamente del 17%. La potenza del motore biturbo è gestita dalla trazione integrale permanente quattro e dal cambio tiptronic a 8 rapporti , con messa a punto sportiva e innesti ottimizzati.

La nuova coupé della gamma Audi RS si presenta con un design ancora più dinamico e una linea di cintura raffinata, quasi sontuosa. Spiccano i gruppi ottici posteriori a LED con gli indicatori di direzione dinamici. Gli equipaggiamenti di serie aumentano e includono ora nuovi sistemi di assistenza alla guida e sicurezza, il sistema di navigazione Audi MMI plus con MMI touch e per lʼinfotainment lʼAudi Connect con interfaccia Bluetooth. Ma quanto a comfort, il plus è il supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione massaggio. Una vera “sciccheria” nel segmento delle supersportive. In Italia la nuova RS 5 Coupé arriva in questi giorni al prezzo di 89.900 euro.