Audi R8, arriva la griffe Audi Sport

La supercar di casa Audi, la R8 Coupé, si veste con lʼeffigie sportiva Audi Sport al Salone di New York , in corso in questi giorni. Un degno omaggio alle 85 vittorie e ai 24 titoli che la Casa dei quattro anelli ha conquistato lo scorso anno nel motosport con la R8 LMS . Dedica importante alla 24 Ore di Le Mans vinta tante volte negli ultimi anni.

La R8 Audi Sport non è però lʼunica novità Audi di questi giorni, vista lʼannunciata produzione di due nuovi Suv: il grande Q8 nello stabilimento slovacco di Bratislava nel 2018 e il modello intermedio Q4 dal 2019 a Gyor in Ungheria. Senza dimenticare il recente debutto della A5 Cabriolet. Perché Audi continua a crescere e non vuol trascurare nessuna nicchia di mercato nelle sue strategie. Tornando alla R8 Audi Sport, si tratta di unʼedizione speciale, che sarà prodotta in non più di 200 esemplari, caratterizzati dalla carrozzeria argento, rossa oppure nera e con rivestimenti interni in pelle bicolore e inserti in carbonio.