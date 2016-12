Audi Q2 e nuova A3, i modelli per crescere

Un crossover dallo stile giovane e dinamico , lungo circa 4,20 metri e con una silhouette originale rispetto agli altri modelli Q di casa Audi. È sicuramente il più metropolitano dei Suv tedeschi e coltiva il look in modo particolare, con una griglia frontale di nuovo disegno e il lungo spoiler posteriore che completa il disegno del portellone, che può essere aperto e chiuso anche con comando elettrico. Gli interni sono funzionali e tecnologici, basti pensare allʼAudi virtual cockpit con schermo da 12,3 pollici . Nuovo Audi Q2 arriverà a listino in autunno, con unʼampia gamma motori e la scelta tra la trazione anteriore o integrale. Al top di gamma la versione RS da oltre 360 CV.

Per crescere nei segmenti più di massa, Audi rilancia anche la A3 (sia questa che Q2 sʼinseriscono nel segmento C). Il restyling della versatile vettura ‒ disponibile in 4 carrozzerie: 3 porte, 5 porte Sportback, berlina 4 porte e Cabriolet ‒ è improntato ad accrescerne lʼappeal, sia quanto a stile che a contenuti tecnici. Inediti sono i proiettori e i gruppi ottici e per la prima volta è disponibile l’Audi virtual cockpit. Una novità per questo segmento è rappresentata dall’assistente al traffico, che lavorando insieme al Cruise Control adattativo e alla funzione Stop&Go, mantiene la distanza tra la vettura e il veicolo che precede e, in abbinamento con il cambio S tronic, fa ripartire la vettura automaticamente dopo un breve arresto. In situazioni di traffico intenso con velocità fino a 65 km/h, il sistema è in grado di eseguire in autonomia persino gli interventi sullo sterzo.