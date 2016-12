I fari al laser di Mercedes GLA

foto Ufficio stampa

Ora la rivoluzione stilistica Mercedes tocca i Suv, un segmento in cui già domina con i grandi Classe M, Classe GL e il più piccolo GLK. Il rinnovamento avviene nello stile e nelle doti dinamiche, lo dimostrano le dimensioni compatte di Mercedes GLA, racchiuse in meno di 4,4 metri di lunghezza ma estremamente dinamiche, e che coniugano la grande versatilità degli Sports Utility. La personalità non mancherà al nuovo Suv (basta dare uno sguardo alle immagini), che monta cerchi da 20 pollici con pneumatici 255/45 progettati appositamente per il prototipo. La novità mondiale sta nei fari con tecnologia laser, che oltre ad illuminare la carreggiata hanno anche la funzione di proiettori di immagini.

L’illuminazione è una sorta di fissa per gli ingegneri di Stoccarda, che hanno dotato Mercedes GLA di due videocamere ad alta definizione alloggiate sulle barre della parte anteriore del tetto. Le immagini riprese possono essere proiettate nell’abitacolo, sullo schermo del Comand Online, ma le due videocamere possono anche essere rimosse, per essere fissate ad esempio sul casco di chi va in mountain bike. Quanto alle motorizzazioni, debutterà sul nuovo Suv medio un “piccolo” 4 cilindri turbo benzina di soli due litri di cilindrata, forte di 211 CV di potenza (oltre 105 CV/litro di cilindrata) ma molto efficiente, che sarà coadiuvato dal cambio automatico 7G-Tronic e dalla trazione integrale 4Matic.