Honda rilancia il progetto CR-V

foto Ufficio stampa

La nuova CR-V è più corta e con un assetto più basso della precedente serie, e per la prima volta sarà proposta sia a trazione integrale che anteriore. Non solo, ma nel 2013 disporrà anche del nuovissimo motore diesel i-DTEC da 1.6 litri, già pronto per la Civic e considerato il motore a gasolio più leggero (e quindi più efficiente) mai costruito. Oggi la gamma si compone di un motore a benzina 2.0 i-VTEC e da un turbodiesel 2.2 i-DTEC, entrambi da 150 CV di potenza. Di stampo europeo la taratura di telaio e sospensioni, con montanti McPherson all’avantreno e posteriori multilink, uno standard che è ormai una garanzia quanto a stabilità e tenuta alle alte velocità.

La nuova Honda CR-V vanta i più pregiati dispositivi di sicurezza oggi disponibili per i Suv, dal sistema CMBS che mitiga gli effetti di un eventuale impatto frenando in automatico il veicolo, all’Adaptive Cruise Control. Per la prima volta CR-V dispone poi del sistema di mantenimento della corsia di marcia. Inedito è anche il servosterzo elettrico, che si adatta alla velocità. Quattro gli allestimenti e prezzi che partono da 23.900 per la versione 2.0 Comfort 2WD. A benzina la versione 4WD base è la Elegance e costa 30.000 euro, mentre la gamma diesel è offerta solo con trazione integrale e i prezzi partono da 29.500 euro.