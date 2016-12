Sportività accessibile

foto Ufficio stampa Correlati La fotogallery

Guarda il video

10:56

- La nuova BMW Serie 3 guarda in grande per il futuro – con le versioni 4x4 in arrivo a fine 2012 e l’ibrida elettrica il prossimo anno – ma per il presente gioca la carta delle versioni “piccole” e accessibili., che per una piccola ammiraglia sportiva a trazione posteriore non sono proprio niente male.