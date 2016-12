Il debutto di Lancia Flavia

foto Ufficio stampa

Una sinergia che si consolida dunque quella tra le due sponde dell’Atlantico. Certo non farà felice il Centro Stile Lancia, ma la Flavia è una cabrio davvero di grande personalità, ha stile e un abitacolo molto raffinato. Arriva in un unico allestimento full optional, ma unico è anche il motore: un 2.4 benzina da 175 CV, forse non il più adatto per il nostro mercato afflitto dal caro-benzina. Il cambio è automatico a 6 rapporti. Sembra quasi che il gruppo Fiat abbia voluto toccare il meno possibile la grande cabrio americana (è lunga 4,9 metri), una sorta di prendere o lasciare al prezzo, chiavi in mano, di 37.900 euro.

L’abitabilità è da primato. Quattro posti comodi come raramente si vede tra le cabrio, merito del passo di 2,76 metri e di spazi per i passeggeri ultra abbondanti. Niente male il bagagliaio, che però differenzia troppo tra capote aperta (solo 198 litri di capacità) e chiusa con 377 litri. Il look è possente e slanciato, accoglie cerchi in lega da 18 pollici e fari posteriori a LED. La capote in tela nera si aziona elettricamente e integra il lunotto termico in vetro a scomparsa. Due i colori di carrozzeria disponibili: Bright White e Mineral Grey, che possono essere abbinati a due tipi di interni.

I contenuti sono elevati. Di serie sono i rivestimenti in pelle pregiata, i sedili riscaldati e regolabili elettricamente e il sistema multimediale Uconnect completo di navigatore satellitare, Bluetooth e impianto hi-fi Boston Acoustics con comandi al volante. Per la sicurezza sono standard il controllo elettronico della stabilità e della trazione, il sensore luci, il climatizzatore automatico, la spia della pressione pneumatici e il soft top azionabile da telecomando.