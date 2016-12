Il 2012 anno di Ford Focus Electric

. Non più soltanto ibride, cioè a doppia alimentazione benzina (o gasolio) ed energia elettrica, ma interamente elettriche, così che l’impatto ambientale zero è davvero sensibile., vera best-seller mondiale tra le vetture medie, che nel corso del 2012 arriverà nella variante Electric.

foto Ufficio stampa

La produzione della Focus Electric è già stata avviata in uno stabilimento Ford del Michigan. Ma la vettura sarà solo la punta di diamante di una gamma di auto elettriche che il costruttore americano sta sviluppando, dal monovolume C-Max al furgone Transit Connect Electric fino alla nuova generazione della Mondeo che proprio in questi giorni viene presentata al Salone di Detroit. Nel mirino le giapponesi Toyota Prius, Honda Insight e Nissan Leaf, ma anche l’acerrima rivale GM che sta lanciando la Volt. Rispetto a queste, Ford Focus Electric promette di ricaricare le batterie agli ioni di litio con normali prese da 240 volt in metà del tempo richiesto.

Forte di 500 brevetti, la Focus Electric riesce a fare quasi 50 km con una ricarica di appena un’ora, quanto basta per coprire le esigenze di mobilità cittadina della maggior parte dei cittadini delle grandi metropoli occidentali. Un lasso di tempo perfetto anche nel caso di sosta per la spesa per intenderci, approfittando per ricaricare le batterie nei centri commerciali dotati di centraline. La velocità massima avvicina i 150 km orari. Il design è quello della normale, nuova serie della Focus, con 5 porte e abitabilità per 5 persone a bordo. E poi le tecnologie di bordo saranno di assoluta avanguardia, visto che l’auto è predisposta per le connessioni del sistema MyFord Touch, che permette il controllo a distanza dell’auto con un’applicazione per smartphone.

Ford Focus Electric debutterà a breve in California e nell’area metropolitana di New York e New Jersey, ma nel corso dell’anno la vettura sarà commercializzata nel resto degli Usa e in vari Paesi del mondo. Completando così una gamma già di per sé ricchissima, che a breve potrà contare anche sulla versione Focus ST, vale a dire l’impronta supersportiva della best-seller Ford.