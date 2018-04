Antonia Klugman “cucina” il suo Stelvio Quadrifoglio

Quattro ambasciatori dello stile italiano, quattro città incantevoli che il mondo ci invidia. E per tutti cʼè Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, il Suv più veloce del mondo, come certificato dal cronometro al Nurburgring. A Venezia si è svolta l’ultima tappa del progetto “A chi ci mette le mani”, e a far da testimonial dʼeccezione al Suv è Antonia Klugmann, chef stellata e giudice di Masterchef, che ci parla del “suo” Suv nel corso dellʼesclusiva serata alla Scuola grande di Santa Maria della Misericordia.