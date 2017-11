Alfa Romeo Stelvio, arriva la versione più sportiva

Innanzitutto va detto che Alfa Stelvio Quadrifoglio è il Suv più veloce della categoria. Non è un caso che abbia conquistato il record di categoria al Nurburgring, girando in 7 minuti e 51 secondi. Il merito va a quel miracolo di potenza ed efficienza che è il motore V6 di appena 2,9 litri Biturbo benzina, che sviluppa la bellezza di 510 CV e 600 Nm di coppia, compresa tra i 2.500 e i 5.000 giri. Le prestazioni sono pazzesche per un veicolo la cui stazza a vuoto supera i 1.800 chili: velocità massima di 283 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi! Per questa ragione, fin dallʼesordio del progetto Alfa Romeo Stelvio, la versione Quadrifoglio è stata identificata per rappresentare al meglio il marchio e per andare alla conquista del mercato americano.