Alfa Romeo Giulia Sport Edition

Arriva nel listino italiano di Alfa Romeo Giulia la nuovissima serie speciale Sport Edition . Una versione che esalta il design dinamico della berlina, per i dettagli evocativi in senso sportivo e i maggiori contenuti tecnici. È proposta nelle due motorizzazioni 2.0 turbo benzina da 200 CV e 2.2 turbodiesel 180 CV , entrambe con il cambio automatico a 8 rapporti.

Come già la Stelvio Sport Edition, anche la berlina Giulia in questʼallestimento svela un look particolarmente espressivo. Il paraurti anteriore dal design sportivo include prese dʼaria maggiorate e quello posteriore lʼestrattore e il doppio scarico integrato. Nellʼabitacolo spicca il Pack Sport Interior, che include il volante sportivo in pelle con levette del cambio in alluminio e inserti sempre in alluminio lungo plancia, portiere e tunnel centrale. Di serie il sistema Alfa Connect con schermo da 6,5 pollici, la radio con integrazione Apple CarPlay e Android Auto. La versatilità della berlina italiana si coglie appieno nel sedile posteriore abbattibile nel rapporto 40/20/40.