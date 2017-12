30 novembre 2017 10:00 Alfa Romeo Giulia Auto dellʼAnno in Usa E intanto le auto italiane guardano al Motor Show

Alfa Romeo Giulia è stata eletta Auto dellʼAnno in Nord America. Un successo davvero prestigioso, che arriva nel momento stesso in cui la Casa del Biscione annuncia il ritorno in Formula 1, già dalla prossima stagione, grazie alla collaborazione col team svizzero Sauber. Le nuove monoposto Alfa Romeo Sauber F1 Team monteranno le power unit Ferrari 2018.

Tornando al premio in Nord America, indetto da Motor Trend e giunto alla 70° edizione, il successo di Alfa Romeo Giulia è un vero trionfo, perché dal 2000 il riconoscimento unifica in unʼunica assegnazione la produzione automobilistica Usa e quella del resto del mondo. Le autovetture sono valutate in base a criteri complessivi che riguardano il progresso in termini di design, eccellenza ingegneristica, sicurezza, efficienza, valore e performance. Giulia ha battuto 26 finaliste per 46 versioni diverse. Un ritorno in grande stile quello del Biscione oltre Atlantico, dove presto avrà al suo fianco il Suv Stelvio e la versione supersportiva Quadrifoglio.

Un buon viatico anche per lʼimminente Motor Show di Bologna, dove le auto italiane saranno assolute protagoniste. Nel capoluogo felsineo, dal 2 al 12 dicembre, sarà possibile ammirare lʼAlfa Giulia Veloce e la Stelvio Executive, ma anche lʼaffascinante Alfa Romeo 4C Spider e la nuova Giulietta Sport, un allestimento particolarmente grintoso della due volumi italiana. Ma non ci sarà soltanto Alfa Romeo al Motor Show, perché lʼorgoglio italiano gonfierà il petto anche per la serie speciale Fiat 500 60° anniversario. Un modello che celebra lʼicona dellʼauto italiana, pochi giorni fa entrata nelle collezioni del Museo dʼArte Moderna di New York, il MoMA.