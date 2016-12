18 ottobre 2016 08:00 Giulia Veloce, pretendete di più Nuova versione sportiva dellʼammiraglia italiana

Alfa Romeo lancia in questi giorni nelle concessionarie italiane la nuova versione Giulia Veloce, che porta al debutto un inedito motore a gasolio da 210 cavalli. Un modello dʼimpronta sportiva, che nel nome “Veloce” evoca la tradizione sportiva della Casa del biscione, e precisamente una versione della Giulietta anno 1956 così denominata.

Look specifico, dettagli curati nei minimi particolari e un 4 cilindri 2.2 turbodiesel Multijet di ultima generazione, il primo interamente in alluminio che Alfa Romeo abbia mai costruito. Un motore abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. Grande potenza ‒ 210 CV ‒ e coppia massima di 470 Nm a regimi medio-bassi, per prestazioni sullo scatto da vera superberlina. Esteticamente Alfa Romeo Giulia Veloce mette in mostra i paraurti specifici di questo modello, lʼestrattore posteriore che integra il doppio terminale di scarico, i cerchi in lega da 19 pollici e i fari allo Xenon. Tra i dispositivi di sicurezza, lʼavviso di collisione frontale con frenata dʼemergenza automatica e riconoscimento pedone e il cruise control con limitatore di velocità.

La stessa impronta sportiva si nota allʼinterno, dove spiccano i nuovi sedili Sport in pelle (disponibili in tre colori), il volante sportivo riscaldabile e gli inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. La dotazione di serie comprende il climatizzatore bizona e il sistema dʼinfotainment Alfa Connect con schermo da 6,5 pollici. I prezzi di Alfa Romeo Giulia Veloce partono da 50.500 euro.

Dedicata alle flotte aziendali è invece unʼaltra versione di Giulia che Alfa Romeo lancia in questi giorni. Si chiama Business AE, sigla che sta per “Advanced Efficiency”, nel senso che riesce a contenere i consumi di gasolio a soli 3,8 litri per 100 km nel ciclo misto e le emissioni di CO2 a 99 g/km. Questa versione è equipaggiata col motore 2.2 Multijet da 180 CV, con cambio automatico a 8 rapporti e trazione a due ruote motrici.