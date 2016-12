Vanquish GT e Rapide S MY 2015

09:00 - Il Model Year 2015 di Aston Martin porta in dote una buona iniezione di sportività sulla super coupé Vanquish GT e sulla quattro porte Rapide S. Migliorano le performance, ma anche l’efficienza, merito del nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti firmato ZF, i cui tempi di cambiata rapidissimi – 130 millisecondi – assecondano bene l’esuberanza dei motori 12 cilindri di 5.935 cc delle due bellissime Aston Martin.

Nelle immagini del filmato vediamo la nuova Vanquish GT 2015 che, con i suoi 576 CV a disposizione, riesce a sfrecciare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, vale a dire mezzo secondo meno del modello precedente. E lo stesso fa la Rapide S Model Year 2015, che pur essendo una 4 porte di quasi 5 metri fa segnare uno scatto da 0 a 100 in 4,2 secondi. Cresce in entrambe la coppia massima, 630 Nm (10 Nm in più), ma sorprendente è anche l’abbattimento di oltre il 10% dei valori sulle emissioni di CO2 e i consumi di benzina, che permettono alle nuove Aston Martin di rispettare i più stringenti standard europei. Nuova è la centralina di gestione del motore Bosch, e rinnovati sono anche gli ammortizzatori, irrigiditi del 15% all’avantreno e del 35% sul retrotreno, così da migliorare la dinamica di marcia alle alte velocità.

Aston Martin ha lavorato anche sul design esterno e sugli interni delle due supercar, dove debuttano nuovi rivestimenti in Alcantara. Inediti sono i cerchi in lega da 20 pollici con disegno a 10 razze per la Vanquish, che calza pneumatici Pirelli P Zero di misura 255/35 davanti e 305/30 dietro Sempre 20 pollici, ma Bridgestone Potenza e di misura leggermente inferiore sono le gomme della Rapide S 2015. Tra i nuovi colori di carrozzeria debutta un “Rosso Diavolo” finora riservato soltanto alle versioni V12 Zagato. La Vanquish GT è disponibile sempre in due varianti di carrozzeria: due posti secchi o 2+2.