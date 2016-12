Porsche Boxster GTS e Cayman GTS

08:30 - Porsche allarga la gamma GTS, e dopo le grandi Panamera e Cayenne lancia ora le versioni granturismo sport dei suoi modelli d’accesso: Boxster e Cayman. Sono le due vetture più diffuse del brand Porsche, senz’altro tra le più belle, e si faranno invidiare ancora di più per il ricco equipaggiamento di serie che le caratterizza, a cominciare dalle sofisticate sospensioni attive PASM abbinate al pacchetto Sport Chrono che, grazie a un semplice pulsante sulla plancia, aggiunge dinamicità alle accelerazioni dei due modelli.

Sia la cabrio Boxster GTS che la coupé Cayman GTS montano il motore boxer 6 cilindri di 3,4 litri in posizione centrale, lo stesso delle versioni S, ma potenziato di 15 CV, così da sviluppare adesso 330 CV sulla Boxster GTS e 340 sulla Cayman GTS. Lieve incremento anche per la coppia, ma il plus è in quel pacchetto Sport Chrono che, in combinazione con il cambio a doppia frizione PDK, riesce a far sfrecciare la Boxster GTS da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e la Cayman GTS in 4,6 secondi. Volendo le due vetture hanno anche il cambio manuale a 6 marce, ma le performance non mutano più di tanto, anzi la Boxster GTS può vantare a buon diritto il titolo di prima roadster (due posti scoperta) a superare la soglia dei 280 km orari.

Essendo una coupé, Porsche Cayman GTS fa ancora meglio e tocca i 285 km/h. Il bello è che il motore non è solo “cattivo”, ma è anche molto efficiente e soddisfa lo standard Euro 6 sulle emissioni. Entrambe le nuove GTS accolgono modifiche estetiche di rilievo: il frontale ha i fari bixeno di serie, con funzione adattativa in curva, e gli pneumatici sono maggiorati e di misura 235/35 davanti e 265/35 dietro, su cerchi da 20 pollici Carrera. All’interno entrambe hanno di serie sedili sportivi e rivestimenti in pelle con inserti in Alcantara. Ordinabili già in questi giorni, Boxster GTS e Cayman GTS arriveranno nelle concessionarie italiane a maggio, i prezzi sono di 72.836 euro per la prima e di 76.740 euro per la Cayman GTS, IVA inclusa.