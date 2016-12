Nuova MINI Clubman, wagon di stile

07:00 - La nuova MINI cresce, e cresce anche il resto della gamma. La Clubman ad esempio, destinata a diventare sempre più la variante wagon sportiva della famiglia MINI. Perché i “vecchi” clienti si fanno adulti e cambiano le esigenze. Si spiega così la trasformazione radicale della MINI Clubman, la cui seconda generazione è più lunga di 26 centimetri rispetto a prima e aggiunge una porta in più: 4 laterali più le due portiere sdoppiabili posteriori che aprono sul bagagliaio, meno invasive e un po’ più eleganti che in passato.

Già questo basterebbe a spiegare il restyling radicale della MINI Clubman di seconda generazione, visto che prima le porte laterali erano una sul lato guida e due su quello che dà verso il marciapiede. Una soluzione tanto originale che è rimasta un unicum nel panorama automobilistico. Ma non crediate che la vettura abbia perso tutti i suoi tratti di audacia! Anzi, uno sguardo agli Air Breather laterali basterà per scoprire il carattere dinamico della Clubman II. Si tratta di prese d’aria verticali che ottimizzano l’aerodinamica e le performance e che il gruppo BMW ha già proposto sui suoi modelli sportivi (come la Serie 4 Coupé). Tra le due ali dello spoiler del tetto è poi integrata la terza luce di stop, mentre la nuova calandra ha forma esagonale.

L’abitacolo è quello che più guadagna rispetto al modello precedente. La lunghezza della nuova MINI Clubman cresce fino ai 4,223 metri e rende così più spazioso l’abitacolo, più confortevole, con 5 posti a sedere sinceri e per una MINI è un valore in più. Gli interni confermano tutta l’eleganza e la raffinatezza del brand britannico e aggiungono dotazioni hi-tech come il Center Instrument (gestibile con comandi touch). Materiali unici arricchiscono gli interni, come la pelle nabuk in colore Sky Blu chiaro o la pelle lucida in un intenso Berry Red e nappa nera per un’atmosfera esclusiva.