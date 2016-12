McLaren 650S, potenza e glamour

08:30 - Parte il mondiale di Formula 1 e, puntuale, McLaren torna a far parlare di sé. Ma non solo per l’aspetto sportivo, bensì anche per quello commerciale, con un prodotto stradale di fascino e smisurata potenza. Al Salone di Ginevra (che chiude oggi) McLaren ha infatti presentato la sua ultima supercar, la 650S, terzo modello della gamma (dopo la 12C e la P1). Disponibile sia in carrozzeria coupé che spider, la nuova 650S monta un motore V8 biturbo benzina di 3,8 litri da 650 CV.

Una meraviglia insomma, fiera antagonista delle supercar italiane che hanno dominato la scena di Ginevra. Anche molto scenografica, perché quelle portiere che si aprono verso l’altro, come ali che librano, sono sempre molto belle da vedere. Nel caso della spider, il tettuccio è un hard top sdoppiato che si apre o chiude in 17 secondi, anche in marcia, ma fino alla velocità di 30 km/h. Le performance non sono però inferiori a quelle della 650S coupé: sempre 330 orari di velocità di punta e uno scatto sullo 0-100 che richiede circa 3 secondi! E da 0 ai 200 km/h occorrono 8,6 secondi! Una vera auto da corsa dunque, con molti componenti in fibra di carbonio e che di serie vanta un estrattore posteriore di derivazione racing, freni carboceramici e pneumatici Pirelli PZero Corsa.