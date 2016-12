La nuova Chrysler 200 regina a Detroit

08:00 - Un tempo era il salone auto un po’ esotico delle macchinone americane, ma pur sempre il più importante del mondo. Detroit si porta dietro il titolo di “capitale mondiale dell’auto”, anche se la delocalizzazione ha fatto sfracelli della realtà industriale del Michigan e ha segnato il declino della metropoli. Ma il Salone di Detroit (Naias) ha saputo reinventarsi, è diventato internazionale (festeggia quest’anno i 25 anni della sua internazionalità). Per l’Italia non è più un salone lontano e poco interessante, perché da Detroit possono venir fuori i futuri modelli Fiat. Come una berlina Lancia, ad esempio.

Una berlina che si nasconderebbe sotto il velo della nuova Chrysler 200, slanciata ed emozionale 4 porte che si annuncia come una delle auto più importanti dell’edizione 2014 del Naias. Una berlina media di grande fascino, che il gruppo unico Chrysler-Fiat ha realizzato sulla piattaforma flessibile Cus-Wide, quella che produce l’Alfa Giulietta e il Suv Jeep Cherokee per intenderci, ma anche le berline Dodge Dart in Nord America e la Viaggio prodotta e venduta in Cina. La nuova Chrysler 200 debutterà negli States la prossima estate e per la produzione Marchionne ha riavviato lo storico stabilimento di Sterling Heights (dintorni di Detroit), investendo qualcosa come un miliardo di dollari.

La nuova berlina Chrysler dispone di ben 64 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui l’avviso di collisione e la frenata automatica quando serve. Negli Stati Uniti sarà disponibile con due motori a benzina: 4 cilindri 2.4 MultiAir2 Tigershark da 184 CV e V6 3.6 Pentastar da 295 CV, con un cambio automatico a 9 rapporti che diventa una primizia mondiale per la categoria. È chiaro però che, se la Chrysler 200 dovesse tramutarsi in Italia in una Lancia, non mancherebbero nella gamma i motori diesel Fiat che vanno per la maggiore sul nostro mercato. Molto interessante il prezzo americano, si parte da 21.700 dollari, vale a dire circa 18 mila euro.