La firma luminosa della Citroen DS3

10:00 - È la Citroen DS3 l’auto che questa sera farà da testimonial alla Vogue Fashion’s Night Out di Milano, la lunga serata della moda con le boutique aperte fino a mezzanotte e tanti eventi che preparano la Settimana di Milano Moda Donna che inizia domani. Pochi giorni fa la DS3 era anche all’analoga serata di Roma, dove ha messo in mostra la sua nuova “firma luminosa”, vale a dire gli innovativi fari allo xeno Full Led.

La griffe DS rappresenta la gamma di lusso di Citroen e in pochi anni, soltanto 4, ha conquistato più di 500 mila clienti in tutto il mondo. Un apprezzamento condiviso, perché le DS incarnano l’eleganza e la raffinatezza di Citroen. La DS3 è nata nel 2010 e lo scorso anno è stata seguita dalla versione Cabrio. Ora propone questa inedita tecnologia di illuminazione che fa incontrare i LED e lo Xeno, permettendo alla vettura una visuale efficace e riposante, visto che i 3 moduli a LED e il modulo alla Xeno sviluppano insieme un fascio luminoso potente, ampio e omogeneo. A completare la nuova firma luminosa della DS3 sono gli indicatori di direzione a scorrimento, un’innovazione unica nel segmento. Infine debutta sui modelli DS3 e DS3 Cabrio il sistema di frenata d’emergenza (Active City Brake), evitando i tamponamenti alle basse velocità.

Per la Vogue Fashion’s Night Out di Milano la nuova Citroen DS3 berlina sarà esposta all’interno di Palazzo Morando, nella centralissima Via Sant’Andrea 6, cuore del quadrilatero della moda. E la succursale Citroen di Milano sarà presente in piazza del Carmine con un’animazione DJ Set.