Jeep Wrangler Rubicon X, il super 4x4

08:00 - Arriva nelle concessionarie italiane la Jeep più estrema che c’è. È la Wrangler Rubicon X, una serie speciale in edizione limitata del prestante 4x4 americano, le cui prestazioni fuoristradistiche sono semplicemente formidabili. La caratteristica dell’allestimento Rubicon è il look distintivo che qualifica Jeep Wrangler, basti dare uno sguardo all’hard top in tinta con la carrozzeria, al cofano rialzato con doppie prese d’aria, alla mascherina anteriore con inserti neri, agli aggressivi cerchi in lega neri da 17 pollici, alle pedane paracolpi.

Decisamente speciali sono anche gli interni di Jeep Wrangler Rubicon X. Bellissimi i sedili rivestiti in pelle nera e quelli anteriori sono riscaldabili, e pure il volante è rivestito in pelle. Gli inserti color argento impreziosiscono le razze del volante, le bocchette di ventilazione e le maniglie delle portiere. Al top anche la dotazione multimediale, che include il navigatore satellitare UConnect GPS con schermo touchscreen da 6,5”, hard disk da 40 gigabyte, porta USB, ingresso AUX e lettore DVD, oltre al sistema vivavoce Bluetooth UConnect. Questa versione estrema del Wrangler è disponibile nella configurazione a due e a quattro porte, in entrambi i casi equipaggiate col motore 2.8 turbodiesel da 200 CV e 460 Nm di coppia, mentre il cambio è automatico a 5 rapporti. I prezzi di Wrangler Rubicon X partono da 46.700 euro.